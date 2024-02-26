Понесшим ущерб во время КТО в Ингушетии окажут помощь

Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время режима контртеррористической операции, окажут помощь. Об этом сказано в Telegram-канале главы Ингушетии.
"Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО жителям города Карабулака"
– Махмуд-Али Калиматов
Режим КТО, действовавший в республике со вчерашнего дня, отменили примерно три часа назад.
"На территории города Карабулак в Ингушетии, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены"
– оперативный штаб региона
Напомним, ранее сотрудники силовых структур обнаружили в одной из многоэтажек бандитскую группу, которая планировала совершить ряд террористических действий. Завязалась перестрелка, в ходе которой всех их ликвидировали.