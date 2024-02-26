Вестник Кавказа

Понесшим ущерб во время КТО в Ингушетии окажут помощь

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабулаке перестал действовать введенный накануне вечером режим КТО. Бандитская группа была ликвидирована несколько часов назад.

Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время режима контртеррористической операции, окажут помощь. Об этом сказано в Telegram-канале главы Ингушетии.

"Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО жителям города Карабулака"

– Махмуд-Али Калиматов

Режим КТО, действовавший в республике со вчерашнего дня, отменили примерно три часа назад.

"На территории города Карабулак в Ингушетии, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12:45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены"

– оперативный штаб региона

Напомним, ранее сотрудники силовых структур обнаружили в одной из многоэтажек бандитскую группу, которая планировала совершить ряд террористических действий. Завязалась перестрелка, в ходе которой всех их ликвидировали.

 

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