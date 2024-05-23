Полиция отпустила 97% задержанных в Ереване активистов

К настоящему времени полицейские отпустили 97% активистов, задержанных на акции протеста в столице Армении. Ее участники выступают за отставку премьера республики.

Сотрудники полиции отпустили почти всех активистов, которые были задержаны 27 мая в ходе акции протеста в Ереване. Об этом рассказали в МВД Армении.

В ведомстве отметили, что правоохранители задержали 280 человек. К настоящему времени полицейские отпустили 273 активистов, передает ТАСС.

Напомним, протестные акции с требованием отставки премьера регулярно проводятся в Ереване с 9 мая. Демонстранты также требуют остановить делимитацию армяно-азербайджанской границы и заблокировать возвращение Азербайджану ряда сел. Очередная такая акция протеста началась 27 мая.