Вестник Кавказа

Полицейские задержали почти 250 человек на митинге в Ереване

Полицейские задержали почти 250 человек на митинге в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник в армянской столице проходит очередная акция протеста. К настоящему времени известно о 240 задержанных.

На акции протеста в Ереване задержали 240 человек. Об этом рассказали в МВД республики.

Собравшиеся в центре города выступают за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна. Ранее сообщалось о 196 задержанных, однако со временем их количество увеличилось до 240.

Напомним, с 9 мая в Ереване проходят протестные акции с требованием отставки главы правительства, остановки делимитации армяно-азербайджанской границы и возвращения Азербайджану ряда сел.

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