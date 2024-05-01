В Ереване начались задержания оппозиции

В Армении продолжается акции протеста. Собравшиеся требуют отставки главы правительства. Десятки человек задержаны полицией.
В Ереване продолжается акция протеста оппозиции. Они перекрывают улицы города. Собравшиеся требуют о ставки главы правительства. По данным местных СМИ, задержаны десятки человек.
«В частности, перекрыты трассы Ереван-Аштарак и Ереван-Армавир. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, как и обещал накануне, сам тоже перекрыл дорогу. На черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова»
– Sputnik Армения.
Несмотря на противодействие полиции акция протеста продолжается.