Вестник Кавказа

В Ереване начались задержания оппозиции

В Ереване начались задержания оппозиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении продолжается акции протеста. Собравшиеся требуют отставки главы правительства. Десятки человек задержаны полицией.   

В Ереване продолжается акция протеста оппозиции. Они перекрывают улицы города. Собравшиеся требуют о ставки главы правительства. По данным местных СМИ, задержаны десятки человек.

«В частности, перекрыты трассы Ереван-Аштарак и Ереван-Армавир. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, как и обещал накануне, сам тоже перекрыл дорогу. На черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова»

– Sputnik Армения.

Несмотря на противодействие полиции акция протеста продолжается.

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