Внеочередные президентские выборы проходят сегодня не только на территории Азербайджана, но и в азербайджанских дипмиссиях по всему миру. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал об организации голосования в РФ.

Проходящие сегодня внеочередные президентские выборы являются историческим событием для Азербайджана – об этом корреспонденту "Вестника Кавказа" на открытии избирательного участка в азербайджанском посольстве в Москве рассказал посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана и азербайджанской государственности. Впервые за все время суверенной республики голосование на выборах президента пройдет на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории", - сказал он.

"С 7 утра по московскому времени голосование началось и в Баку, и в других местах, и в том числе в освобожденных городах – Шуша, Ходжалы, Ханкенди", - добавил Полад Бюльбюль оглы.

"Мы в Москве открыли два избирательных участка, потому что более 2,5 тыс наших граждан, находящихся в Москве, изъявили желание проголосовать и выполнить свой гражданский долг. Еще на территории России – в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге – в наших генеральных консульствах также в эти минуты проходит голосование", - сообщил посол Азербайджана.

"Люди исполнены желания отдать голоса за лучшее будущее своей страны. Я совершенно убежден в том, что мудрый азербайджанский народ сегодня сделает правильный выбор", - заключил Полад Бюльбюль оглы.