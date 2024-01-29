Выборы президента Азербайджана начались в России

В России открылись избирательные участки на выборах президента Азербайджана. Всего их четыре, они открыты при дипмиссиях.

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Сегодня проходят президентские выборы в Азербайджане. Проживающие в России граждане АР также имеют возможность отдать свой голос за одного из кандидатов - избирательные участки открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Участки начали работать в 08.00 по местному времени и будут открыты до 19.00. Проголосовать граждане Азербайджана могут в генеральном консульстве в Екатеринбурге, где избирательный пункт открылся самым первым на территории России, в генконсульстве в Санкт-Петербурге и в посольстве Азербайджана в Москве, расположенном по адресу Леонтьевский переулок, 16. В Москве открыты два участка для избирателей, голосовать в российской столице будут свыше 2,5 тыс граждан Азербайджана.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", голосование в посольстве проходит спокойно, для выборов созданы все необходимые условия. Одним из первых участие в голосовании на выборах президента принял посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Всего за рубежом смогут сегодня проголосовать порядка 23 тыс граждан Азербайджана, пункты голосования открыты в 37 странах мира.