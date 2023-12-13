Полад Бюльбюль оглы отмечает день рождения

Сегодня день рождения празднует Полад Бюльбюль оглы - певец и композитор, профессор и посол, звезда советской эстрады.

Заслуженный деятель культуры, певец и композитор, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы отмечается сегодня день рождения. Ему исполняется 79 лет.

Полад Бюльбюль оглы родился в Баку, там же, а также в культурной столице Азербайджана - Шуше, начинал свой творческий путь. Автор песен и исполнитель, он всегда черпает вдохновение в азербайджанской культуре, в том числе в мугаме.

C 1963 по 1968 год Полад Бюльбюль оглы учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова на курсе главного азербайджанского композитора Кара Караева. В эти же годы написал песни "Вечерний Баку", "Бакинская осень", "Ты и я", "Фиалки", "Долалай", которые наряду с композицией "Позвони" принесли ему славу и всенародную любовь. Как композитор он работал над симфоническими произведениями, мюзиклами, стал автором музыки к ряду фильмов. Его песни пели такие исполнители, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Сенчина и другие.

Коллектив «Вестника Кавказа» поздравляет Полада Бюльбюль оглы с днем рождения.