Полад Бюльбюль оглы и Эльчин Азизов. Сердце лидера

12 декабря в Москве прошел прием, приуроченный ко Дню памяти Гейдара Алиева.
В этом году исполнилось 20 лет со дня смерти Общенационального лидера Азербайджана. Вечер организовали посольство республики и представительство Фонда Гейдара Алиева. Мероприятие завершилось исполнением музыкальной композиции, написанной для документального фильма «Сердце лидера». За роялем — автор музыки, Посол Азербайджана в России — Полад Бюльбюль оглы, певец — солист Большого театра — Эльчин Азизов.
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