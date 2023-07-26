Подземные толчки ощутили в Азербайджане

Сегодня в районе Лянкарани в Азербайджане случилось землетрясение. Жители региона ощутили толчки, пострадавших нет.
Утром в Азербайджане было зафиксировано землетрясение.
"В Лянкяранском районе в 11.03 по местному времени (10.03 мск) произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 км"
– Республиканский центр сейсмологической службы НАНА
Эпицентр находился в 23 км от станции "Лянкаран", толчки ощущались на 3-5 баллов. Пострадавших нет, сведений о разрушениях в результате природного явления нет.