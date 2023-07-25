Опубликовано: 15:19, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В регионе Адана в Турции сегодня утром случилось землетрясение. Известно о восьми пострадавших.

Сегодня в Турции в результате утреннего землетрясения пострадали по крайней мере восемь человек.

Природное явление случилось в провинции Адана, его магнитуда составила 5,5 балла.

"После землетрясения в Козане два человека в Адане и шесть в Османие пострадали из-за падения с высоты и упавших на них вещей. Пострадавшие госпитализированы"

– глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа

С февраля в Турции происходят разной силы подземные толчки, самые мощные землетрясения стали большой трагедией в жизни страны - в результате погибло более 50 тыс человек, а некоторые города оказались разрушены до основания.