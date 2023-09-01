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Подростки накинулись на полицейских и журналистов в Тбилиси

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Буйные подростки, подозреваемые в воровстве, оказали неожиданно агрессивное сопротивление полиции в Тбилиси. А потом сорвали зло и на журналистах.

Кража из магазина обернулась нападением на полицейских в Тбилиси. О нетривиальном преступлении сообщил телеканал "Формула".

По его информации, три девушки совершили попытку кражи из магазина. У них были сообщники-подростки, которые должны были оперативно забрать похищенное.

Однако банда шоплифтеров была разоблачена правоохранителями. Полицейские начали задерживать нарушителей, но неожиданно столкнулись с отпором со стороны подростков.

После потасовки со стражами порядка тинейджеры переключились на журналистов, которые снимали происходящее на видео. Под "горячую руку" попал оператор телеканала.

В итоге полицейские задержали пятерых человек.

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