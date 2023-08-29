Жителей Тбилиси призвали не выходить на улицу из-за сильного дождя

Опубликовано: 22:54, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечером 29 августа на Тбилиси обрушился сильный дождь. В ближайшее время жителям города рекомендуют не выходить на улицу.

Мэрия Тбилиси обратилась к местным жителям с призывом не покидать свои дома из-за возможных последствий сильного дождя.

"Призываем население воздержаться от передвижений по улицам"

– ведомство



Дождь, сопровождающийся порывистым ветром, длится в городе около полутора часов.

На данный момент уже известно о подтоплении ряда улиц и подземных переходов. Кроме того, сообщается о поваленных деревнях и повреждении ЛЭП.

Все столичные службы в настоящее время работают в оперативном режиме.