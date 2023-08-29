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Жителей Тбилиси призвали не выходить на улицу из-за сильного дождя

Жителей Тбилиси призвали не выходить на улицу из-за сильного дождя
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вечером 29 августа на Тбилиси обрушился сильный дождь. В ближайшее время жителям города рекомендуют не выходить на улицу.

Мэрия Тбилиси обратилась к местным жителям с призывом не покидать свои дома из-за возможных последствий сильного дождя.

"Призываем население воздержаться от передвижений по улицам"

– ведомство
 

Дождь, сопровождающийся порывистым ветром, длится в городе около полутора часов.

На данный момент уже известно о подтоплении ряда улиц и подземных переходов. Кроме того, сообщается о поваленных деревнях и повреждении ЛЭП.

Все столичные службы в настоящее время работают в оперативном режиме.

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