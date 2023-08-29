Авария в Тбилиси оставила без света около 28 тыс человек

Опубликовано: 19:59, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси остаются без света около 28 тыс местных жителей. Подачу электроэнергии планируют восстановить до конца суток.

Во вторник, 29 августа, в Тбилиси произошла авария, в результате чего остались без электроэнергии около 28 тыс жителей района Сабуртало. Об этом информирует электрораспределительная компания "Теласи".

Подачу электроэнергии обещают восстановить сегодня вечером.

Накануне электроэнергия уже пропадала в Сабуртало из-за пожара. Огонь повредил линию, в результате чего света у местных жителей не было на протяжении 10 часов.