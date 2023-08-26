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Тяжелая авария лишила людей газа в Тбилиси

Тяжелая авария лишила людей газа в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Снос нежилого строения послужил сегодня причиной исчезновения газа в квартирах почти 12 тыс семей в Тбилиси. Разрушен газопровод, на его ремонт уйдет не менее суток.

Сегодня в Тбилиси произошла масштабная авария, в результате которой спальный район Вазисубани лишился газоснабжения. Тбилисские энергетики уточняют, что газ в настоящее время не поступает в дома, где проживает суммарно почти 12 тыс семей.

Авария произошла во время сноса нежилого строения – из-за халатности рабочих была уничтожен большой участок газопровода рядом со строением.

Газа сейчас лишены не только домохозяйства, но и районная церковь, несколько школ и детсадов, а также спортивный центр. Местные газовые заправки не имеют ресурсов для обслуживания клиентов.

По расчетам энергетиков, заменить утраченный участок трубопровода и запустить заново подачу газа они смогут не раньше вечера воскресенья.

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