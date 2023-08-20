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Жители и гости Тбилиси попрощались с августом

Вид Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси прошел фестиваль Agvisto fest, который собрал вокруг себя жителей и гостей столицы Грузии. Участники погадали на печеньях, выиграли памятные призы и соревновались в конкурсах.

Парк Деда Эна, расположенный в Тбилиси, провел для жителей и гостей грузинской столицы фестиваль Agvisto fest. Все участники данного мероприятия попрощались с последним месяцем лета.

Отмечается, что организаторы фестиваля подарили пришедшим множество развлечений. Гости гадали на печеньях, участвовали в различных конкурсах и выигрывали памятные призы.

Кроме того, на фестивале проходила книжная ярмарка, на которой можно было приобрести любую книгу. Организаторы также приготовили для гостей вкусные блюда и другие развлечения.

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