Работы известного художника из Грузии покажут в Тбилиси

Опубликовано: 4:15, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители и гости Тбилиси смогут насладиться произведениями художника Ушанги Хумаришвили в течение месяца. Выставка его работ продлится с 5 августа по 5 сентября.

Тбилисская галерея Licht примет выставку произведений величайшего художника из Грузии Ушанги Хумаришвили.

Жители и гости грузинской столицы смогут насладиться работами творца с 5 августа по 5 сентября.

Художник скончался в мае текущего года, в августе он должен был отпраздновать свое 75-летие.

Он участвовал во многих мировых проектах, фестивалях и выставках, его картины пользуются популярностью не только на родине, но и в других странах.