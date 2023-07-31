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Работы известного художника из Грузии покажут в Тбилиси

Работы известного художника из Грузии покажут в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители и гости Тбилиси смогут насладиться произведениями художника Ушанги Хумаришвили в течение месяца. Выставка его работ продлится с 5 августа по 5 сентября.

Тбилисская галерея Licht примет выставку произведений величайшего художника из Грузии Ушанги Хумаришвили.

Жители и гости грузинской столицы смогут насладиться работами творца с 5 августа по 5 сентября.

Художник скончался в мае текущего года, в августе он должен был отпраздновать свое 75-летие.

Он участвовал во многих мировых проектах, фестивалях и выставках, его картины пользуются популярностью не только на родине, но и в других странах.

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