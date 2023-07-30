«Мгзавреби» выступят в Алматы и уедут в турне по Европе

Опубликовано: 8:33, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские фолк-рокеры проведут меломанов из Казахстана, Польши, Чехии и Кипра тропами счастливых детских воспоминаний.

Фолк-рок-группа из Тбилиси «Мгзавреби» даст концерт в Алматы 1 сентября, а затем уедет в европейское турне. Запланированы концерты в Чехии и Польше, финальным аккордом станет концерт на Кипре.

Турне приурочено к выпуску нового альбома Kamara, под обложкой которого – музыкальные композиции, вдохновленные флешбеками о счастливом детстве.

Согласно расписанию, размещенному на официальном сайте, в Познани и Варшаве коллектив даст концерты 11 и 13 октября, затем 15 октября состоится вступление в Праге. Турне завершится концертом на Кипре в Лимассоле – 20 октября.

Музыка «Мгзавреби» хорошо известна индивидуальным фолк-звучанием, дополненным эмоциональными импровизациями.

Предыдущий альбом группы – GEO – был назван музыкальными критиками «самым взрослым» в дискографии коллектива. Его отличало эмоциональное звучание и изобилующие художественными образами глубокие философские тексты.

Интересно отметить, что в минувший вторник, 26 июля, звезда легендарной грузинской певицы Нани Брегвадзе зажглась на «Аллее звезд» в Баку. По словам легендарной исполнительницы, она с детства влюблена в Азербайджан.