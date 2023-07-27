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Тбилисское метро модернизируют за $20 миллионов

Тбилисское метро модернизируют за $20 миллионов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Порядка $20 млн будет потрачено ради модернизации тбилисского метро. Поддержат проект Азиатский и Европейский банки развития.

Тбилисский мэр Каха Каладзе рассказал о проекте модернизации станций местного метро. По его словам, для этого будет потрачено порядка $20 млн.

"Планируется изучить технико-экономическое обоснование обновления станций тбилисского метро и разработать детальный дизайн... С учетом исследовательских и строительных работ на обновление метро выделено около $20 млн"

- Каха Каладзе

Он отметил, что поддержали проект модернизации станций метро "Инвестиционная программа для жилых городов" Азиатского банка развития и Европейский банк реконструкции и развития.

После реализации проекта, по словам мэра, метро получит комфортные и модернизированные станции.

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