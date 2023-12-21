Подробности убийства контрактника рассказали в Армении

Cледственный комитет Армении раскрыл подробности убийства солдата, произошедшего в республике в начале этой недели. Инцидент случился в одной из воинских частей страны.

Cледственный комитет Армении раскрыл подробности убийства контрактника солдатом-срочником, произошедшего в этот вторник. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации, между сослуживцами произошла ссора из-за вопроса нарушения правил несения боевого дежурства.

После того, как солдат-срочник завершил выполнять обязанности наблюдателя, он вошел в помещение и выстрелил из автомата в срочника. В результате полученных ранений последний скончался.

Нападавшего задержали. По данному факту завели уголовное дело.