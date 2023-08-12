Армянский срочник убил контрактника на позиции

Очередное преступление произошло в рядах ВС Армении. Солдат застрелил сослуживца-контрактника.

Солдат, служащий в рядах армянской армии по призыву, сегодня рано утром совершил преступление. Изначально о нем сообщило Минобороны Армении.

Ведомство заявило, что на одной из позиций найден мертвым военнослужащий. Он погиб от огнестрельного ранения. Время обнаружения тела – примерно 6.20 по местному времени (5.20 мск).

Погибшему было 23 года. Он был уроженцем Арагацотнской области.

Позже Следком РА сообщил о задержании подозреваемого в совершении убийства. Им оказался солдат срочной службы.

Открыто уголовное дело.