Новогодний скандал в Армении: Гарегина II не пустили в эфир

Конфликт между Армянской апостольской церковью и правительством Армении вышел на новый уровень: впервые католикоса Гарегина II не пустили в новогодний эфир перед речью премьер-министра Никола Пашиняна об итогах уходящего года.

Глава Армянской апостольской церкви, католикос Гарегин II в эту новогоднюю ночь впервые не смог поздравить армянских граждан с Новым годом. Власти Армении не пустили в эфир запись его праздничной речи.

Представители католикоса уточнили, что отказ от трансляции выступления Гарегина II на Общественном телевидении Армении пришел в самый последний момент и без каких-либо пояснений, почему традиция новогоднего напутствия главы церкви верующим прервана.

В Эчмиадзине эту историю охарактеризовали как "неприятный инцидент". Известно, что вместо ночного эфира Гарегину II предложили включить его речь в утренние новости, но он отказался, в итоге поздравления главы Армянской апостольской церкви так и не вышли в эфир.

В этом скандале есть одна очень важная деталь: речь Гарегина II обычно транслируется перед речью премьер-министра, а католикос и Никол Пашинян находятся в конфликте. Гарегин II везде, где может, выступает с антиправительственными речами и призывает премьера уйти в отставку. Видимо, власти решили, что оппозиционному католикосу неуместно пропагандировать против Пашиняна прям перед его новогодней речью.