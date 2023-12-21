Пашинян призвал Армению готовиться к новым потрясениям

Армянский премьер Никол Пашинян, обращаясь к гражданам по случаю Нового года, заявил о вероятности "новых потрясений" в республике и о решимости властей действовать в 2024 году исключительно в национальных интересах, что прежде всего означает урегулирование отношений с соседями – Азербайджаном и Турцией.

Председатель армянского правительства Никол Пашинян вместо поздравлений в новогодней речи обратился к гражданам Армении с предупреждением. Он подчеркнул, что в республике в 2024 году могут произойти "новые потрясения", и каждому придется проявить решимость, чтобы сохранить республику в статусе суверенного государства.

"Когда я думаю о пройденном нами пути, то понимаю, что эта история находится за пределами понимания правильных и неправильных решений, и мы идем по единственно возможному пути, каким бы тяжелым он ни был, и этот путь позволит нам оставить государство нашим потомкам в наследство"

– Никол Пашинян

Таким образом, армянский премьер-министр объявил неизбежным крах сепаратистского проекта в Ханкенди, произошедший в сентябре прошлого года в результате антитеррористических мер Азербайджана, и призвал граждан смириться с этим и двигаться в будущее, оставив реваншистские националистические мечты в прошлом.

"Мы прошли большую часть этого пути, но мы не застрахованы от новых испытаний и трудностей впереди, и мы не должны колебаться, не должны сомневаться в решимости иметь независимое государство"

– Никол Пашинян

Также Пашинян постарался по возможности обелить себя и свои решения, отметив, что его поведение на посту премьер-министра, что бы он ни делал, определяется национальными интересами Армении. Поэтому в 2024 году он займется урегулированием отношений с соседями, подразумевая Азербайджан и Турцию "ради государства, будущего и потомков".

Как известно, мирный договор Азербайджана и Армении находится в последней стадии согласования. В этом свете призыв "готовиться к новым потрясениям" может относиться в первую к националистическим элитам Армении, которые до сих пор не в состоянии принять реалии послевоенного Южного Кавказа и отмену реваншистской политики Еревана.