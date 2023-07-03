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Под футбольными воротами на Дону погибла девочка

Под футбольными воротами на Дону погибла девочка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рухнувшие футбольные ворота насмерть раздавили 11-летнюю девочку, находившуюся в этот момент на поле. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

В Ростовской области произошло страшное ЧП: на маленькую девочку рухнули футбольные ворота, она погибла, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района, произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Правоохранители уже возбудили уголовное дело возбуждено в связи с гибелью ребенка.

Оно расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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