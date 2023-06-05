Убийство девочки отчимом: в Сочи открыты еще два уголовных дела

Опубликовано: 21:01, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расследование трагической смерти девочки, убитой отчимом в Сочи, продолжается. Возбуждены еще два дела - против матери погибшей и против местного участкового.

В рамках расследования убийства семилетней девочки отчимом в Сочи открыты уголовные дела еще против двух человек, рассказали в кубанском СУСК.

Изначально следователи возбудили дело против отчима, нанесшего ребенку удары ремнем, от которых девочка умерла. Теперь уголовное производство ведется против ее матери, а также участкового.

Уголовное дело против матери

В сообщении отмечено, что 31-летняя женщина, после того, как девочка была избита, понимая, что дочь не может ни сама себе оказать помощь, ни обратиться за ней к врачам, не сделала ни того ни другого.

Таким образом, мать оставила девочку в опасности. Кроме того, женщина не выполнила свои обязанности по воспитанию ребенка. По этим двум статьям и открыто уголовное дело.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уголовное дело против участкового

Полицейский же, отметили следователи, халатно выполнял свои обязанности, что и привело, по неосторожности, к смерти ребенка.

Оказалось, что соседи проблемной семьи несколько раз жаловались, что из квартиры слышатся плач и крики ребенка. Происходили такие инциденты и по ночам. Тем не менее, участковый ничего не предпринял. По итогам проверки он подал рапорт, в котором утверждал, что ребенку ничего не угрожает.

Убийство девочки в Сочи

Трагедия случилась 27 мая, на съемной квартире, где жили мужчина, его сожительница и ее семилетняя дочь. Отчим 15 раз ударил девочку ремнем по различным частям тела, а также голове и животу - как он объяснил позже, за то, что она не слушалась его. От побоев ей стало плохо, однако взрослые в течение нескольких дней к врачам не обращались.

Скорую помощь женщина вызвала только в ночь на 2 июня. Однако было уже поздно - ее дочь умерла по пути в больницу.

Убийца взят под стражу на два месяца.