Сожитель матери забил до смерти ее семилетнюю дочку

Сочинские следователи выясняют обстоятельства смерти девочки, которую запорол ремнем сожитель ее матери.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в убийстве 7-летней дочери сожительницы", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".
По словам подозреваемого, он с сожительницей и ее малолетней дочерью проживал в съемном жилье на улице Тимирязева в Сочи. Как выяснило следствие, 27 мая он нанес девочке не менее 15 ударов ремнем, в том числе по голове и животу, по его словам – в воспитательных целях, за ее якобы непослушание. Состояние ребенка после побоев начало ухудшаться, однако ни мать, ни ее сожитель не стали вызывать медиков.
"В ночь на 2 июня 2023 года в связи с сильным ухудшением здоровья малолетней ее мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков"
- следствие
Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.