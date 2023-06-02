Сожитель матери забил до смерти ее семилетнюю дочку

Опубликовано: 20:35, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи сожитель женщины ремнем до смерти запорол ее дочурку – семилетнюю девочку, которая скончалась от его побоев. Сейчас обстоятельства смерти ребенка выясняют следователи.

Сочинские следователи выясняют обстоятельства смерти девочки, которую запорол ремнем сожитель ее матери.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в убийстве 7-летней дочери сожительницы", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".

По словам подозреваемого, он с сожительницей и ее малолетней дочерью проживал в съемном жилье на улице Тимирязева в Сочи. Как выяснило следствие, 27 мая он нанес девочке не менее 15 ударов ремнем, в том числе по голове и животу, по его словам – в воспитательных целях, за ее якобы непослушание. Состояние ребенка после побоев начало ухудшаться, однако ни мать, ни ее сожитель не стали вызывать медиков.

"В ночь на 2 июня 2023 года в связи с сильным ухудшением здоровья малолетней ее мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков"

- следствие

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.