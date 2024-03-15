Вестник Кавказа

"Победа" будет летать в Ташкент с 3 апреля

"Победа" будет летать в Ташкент с 3 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москву и Ташкент на этой неделе свяжет прямой рейс российского лоукостера. Запланирован один еженедельный рейс между столицами.

Перевозчик "Победа" начинает выполнять рейсы между столицами России и Узбекистана.

"Российская авиакомпания "Победа" планирует с 3 апреля 2024 года связать регулярными пассажирскими рейсами Москву и Ташкент"

– Uzbekistan Airports

Самолеты будут летать раз в неделю, каждую среду. На маршрут поставлены Boeing 737-800.

Также в расписании "Победы" имеется рейс из Москвы в Самарканд.

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