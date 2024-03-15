"Победа" будет летать в Ташкент с 3 апреля

Москву и Ташкент на этой неделе свяжет прямой рейс российского лоукостера. Запланирован один еженедельный рейс между столицами.
Перевозчик "Победа" начинает выполнять рейсы между столицами России и Узбекистана.
"Российская авиакомпания "Победа" планирует с 3 апреля 2024 года связать регулярными пассажирскими рейсами Москву и Ташкент"
– Uzbekistan Airports
Самолеты будут летать раз в неделю, каждую среду. На маршрут поставлены Boeing 737-800.
Также в расписании "Победы" имеется рейс из Москвы в Самарканд.