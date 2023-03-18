Границы Ташкента изменились - город получил земли области

Ташкенту передаются земли Ташкентской области для создания района «Новый Ташкент». К столице Узбекистана присоединяются части Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов.

«Новый Ташкент» заполучил часть территории Ташкентской области, таким образом границы Ташкента расширились.

Ташкентскому району «Новый Ташкент» передаются части территорий двух районов области - Юкоричирчикского и Уртачирчикского. Всего к городу прибавится 19729,41 га. Передел земель затронет в общей сложности 40 махаллей, из них 24 полностью войдут в состав Ташкента.

Чтобы решение о передаче земли вступило в силу, Олий Мажлис должен принять соответствующее постановление.

Новый Ташкент - амбициозный проект, в рамках которого состоится перенос административных учреждений и создание крупного современного района, проживать в котором будет около 500 тыс человек.