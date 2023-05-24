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По дороге в Звартноц в Ереване столкнулись 6 автомобилей

По дороге в Звартноц в Ереване столкнулись 6 автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на трассе в ереванский аэропорт "Звартноц" произошло цепное ДТП, в котором столкнулись шесть автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром на трассе в аэропорт "Звартноц" в Ереване произошла цепная автоавария.

Примерно в 7 часов утра (6 часов мск) столкнулись следовавшие друг за другом автомобили марок Fiat, Opel Astra, Opel Vectra, Ford, Mercedes и Lada Priora, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причину ДТП.

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