Певец Shaman пополнил бюджет Ставрополья

Гонорар за отмененный концерт на День города и края в Ставрополе, который получил певец Shaman, был возвращен в бюджет. Всего возращено 15 млн рублей.

Известный певец Shaman вернул бюджету Ставрополья деньги, которые получил за концерт. Напомним, что торжественное мероприятие было подготовлено ко Дню города и края, однако не состоялось после протестов местных жителей. Ставропольчане потребовали отказаться от широкомасштабных и дорогостоящих гуляний.

После состоявшегося в регионе голосования, инициативу земляков поддержал и глава Ставрополья.

В итоге певец оказался должным краю гонорар в размере порядка 15 млн рублей. И во вторник стало изустно, что сумма была выплачена.

«В связи с отменой выступления Shamana (Ярослава Дронова) ГБУК СК «Краевая филармония» с ИП Качан А.А., являющимся агентом артиста, подписано дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате оплаты за выступление в размере 100% предоплаты»

– краевая прокуратура