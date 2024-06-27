Вестник Кавказа

Певец Shaman пополнил бюджет Ставрополья

Певец Shaman пополнил бюджет Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гонорар за отмененный концерт на День города и края в Ставрополе, который получил певец Shaman, был возвращен в бюджет. Всего возращено 15 млн рублей.

Известный певец Shaman вернул бюджету Ставрополья  деньги, которые получил за концерт. Напомним, что торжественное мероприятие было подготовлено ко Дню города и края, однако не состоялось после протестов местных жителей. Ставропольчане потребовали отказаться от широкомасштабных и дорогостоящих  гуляний.

После состоявшегося в регионе голосования, инициативу земляков поддержал и глава Ставрополья.

В итоге певец оказался должным краю гонорар в размере порядка 15 млн рублей. И во вторник стало изустно, что сумма была выплачена.

«В связи с отменой выступления Shamana (Ярослава Дронова) ГБУК СК «Краевая филармония» с ИП Качан А.А., являющимся агентом артиста, подписано дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате оплаты за выступление в размере 100% предоплаты»

– краевая прокуратура

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс тонн лука

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс тонн лука

Водитель &quot;Урала&quot; устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили

Возгорание дома в Ставрополе успешно потушили

Пожар вспыхнул в жилом доме в Ставрополе

Пожар вспыхнул в жилом доме в Ставрополе

Мошенники ограбили жителей Ставрополья на 80 млн за неделю

Мошенники ограбили жителей Ставрополья на 80 млн за неделю

Тепло и сыро будет на Ставрополье

Тепло и сыро будет на Ставрополье

Пожар вспыхнул на автомойке в Ставрополе

Пожар вспыхнул на автомойке в Ставрополе

Пожар в Ставрополе потушен, есть пострадавшая

Пожар в Ставрополе потушен, есть пострадавшая

В Ставрополе пылает жилая многоэтажка

В Ставрополе пылает жилая многоэтажка

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы