Песков назвал некорректным присоединение Армении к Римскому статуту МУС

Опубликовано: 16:27, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-секретарь президента России озвучил позицию Москвы относительно ратификации армянским Нацсобранием Римского статута МУС. По словам Дмитрия Пескова, после такого решения возникают вопросы к руководству Армении.

Российская сторона считала и продолжает считать присоединение Еревана к Римскому статуту неуместным действием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время, подчеркнул он, Армения остается дружественной для России, российский и армянский народы объединены навсегда.

"Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне"

– Песков

По словам представителя Кремля, Москва и Ереван поддерживают постоянные разноуровневые контакты по этому поводу, и сейчас между странами готовятся "серьезные разговоры", так как в сложившейся ситуации необходимо соответствующее "дипломатическое решение".

В частности, уточнил Песков, нужно внести ясность в правовые нюансы, вытекающие из нового положения.

"Нужно будет разбираться, могут ли в Армении превалировать одни акты над международным правом, - потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении, - или они не могут обеспечить особые условия для исключений"

– представитель Кремля

Армения и Римский статут МУС

Сегодня парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. "За" высказались 60 депутатов, против проголосовали 22 человека.

Российская сторона изначально четко обозначила свою позицию по этому вопросу. Тот же Дмитрий Песков ранее характеризовал этот шаг Еревана как "чрезвычайно враждебный", в МИД РФ называли его "абсолютно неприемлемым".