Песчаная буря отправила в больницу свыше 700 жителей Ирана

Опубликовано: 15:25, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Песчаная буря накрыла юго-восточные провинции Ирана. В результате природных катаклизмов за помощью обратились более 700 жителей пострадавших регионов.

Иранские регионы Систан и Белуджистан, расположенные в юго-восточной части страны, оказались во власти мощной пыльной бури.

Как сообщает местное издание Mehr, порядка 733 человек пострадали от природных катаклизмов и были вынуждены обратиться за помощью к врачам. При этом 58 граждан остаются под присмотром медиков.

Отмечается, что пострадавшие жалуются на проблемы с дыханием, а также со зрительной и сердечно-сосудистой системами.

Ранее власти провинций закрыли государственные учреждения из-за плохой погоды. Как заявили в руководстве, буря и ветер сохранятся в Исламской Республике и на следующей неделе.