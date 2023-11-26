Первый завод в России: Ставрополье начинает производить виски

На Ставрополье будут производить виски. Первое в стране предприятие полного цикла начало работать в Ставропольском крае, для производства алкогольного напитка будет использоваться местное зерно.

Завод полного цикла по производству виски начал работать в Ставропольском крае. Это первое подобное предприятие в России.

"Сегодня Ставрополье сделало еще один большой шаг к импортозамещению. Открыли первое в России производство полного цикла по изготовлению виски. Алкогольный напиток будут производить на основе ставропольского зерна"

– глава Минэкономразвития края Денис Полюбин

Завод под названием "Алвиса Виски" разместился в Минераловодском округе, он ежегодно будет производить свыше 5,6 млн л алкоголя. На предприятии работают три линии розлива, в час каждая из них выдает 3-6 тыс бутылок.

Отечественный виски - солодовый и зерновой, заменит на рынке импортный напиток.

Завод начали строить в 2020 году, в конце 2023 года он приступил к работе, передает ТАСС.