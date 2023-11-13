Армения вошла в топ-5 поставщиков виски в Россию

В России стало в 2,5 раза больше армянского виски. Поставки этого напитка в Россию возросли настолько, что Армения оказалась в пятерке главных поставщиков.

В список основных импортеров виски в Россию впервые вошла Армения, она поднялась на пятое место с шестого.

Экспорт виски из Армении в РФ вырос в 2023 году в 2,5 раза. За девять месяцев этого года объем поставок из Армении составил $5,6 млн.

В пятерке крупнейших поставщиков Армения потеснила Испанию.

Интересно, что основной объем поставок напитка идет в РФ из стран, далеких от виноделия - Латвии и Литвы.

"Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются прибалтийские страны. По сути логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот"

– президент компании Ladoga Вениамин Грабар

Латвия реэкспортом отправила в РФ за январь-сентябрь виски на $ 190,6 млн - при том, что всего в Россию из разных стран поставки составили $262,5 млн.

В топ-5 поставщиков вошли также:

Литва,

Великобритания,

Франция,

Армения.

Экспорт из Латвии вырос за год в шесть с лишним раз, из Литвы - в девять раз, из Армении - в 2,5 раза, из Франции - в 1,5 раза. В пятерке лидеров уменьшила поставки только Великобритания - на 18%.

Испания, выбывшая из числа лидеров и опустившаяся с третьего на седьмое место, сократила поставки виски на российский рынок на 30%, передает РИА Новости.