Армения вошла в топ-5 поставщиков виски в Россию

В список основных импортеров виски в Россию впервые вошла Армения, она поднялась на пятое место с шестого.
Экспорт виски из Армении в РФ вырос в 2023 году в 2,5 раза. За девять месяцев этого года объем поставок из Армении составил $5,6 млн.
В пятерке крупнейших поставщиков Армения потеснила Испанию.
Интересно, что основной объем поставок напитка идет в РФ из стран, далеких от виноделия - Латвии и Литвы.
"Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются прибалтийские страны. По сути логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот"
– президент компании Ladoga Вениамин Грабар
Латвия реэкспортом отправила в РФ за январь-сентябрь виски на $ 190,6 млн - при том, что всего в Россию из разных стран поставки составили $262,5 млн.
В топ-5 поставщиков вошли также:
- Литва,
- Великобритания,
- Франция,
- Армения.
Экспорт из Латвии вырос за год в шесть с лишним раз, из Литвы - в девять раз, из Армении - в 2,5 раза, из Франции - в 1,5 раза. В пятерке лидеров уменьшила поставки только Великобритания - на 18%.
Испания, выбывшая из числа лидеров и опустившаяся с третьего на седьмое место, сократила поставки виски на российский рынок на 30%, передает РИА Новости.