Вестник Кавказа

Первый саммит "Центральная Азия – Италия" пройдет в Астане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
В Казахстане состоится саммит "Центральная Азия – Италия". Участие в нем примет итальянский премьер Джорджа Мелони.

В столице Казахстана 27 апреля пройдет первый саммит "Центральная Азия – Италия".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева 26-27 апреля совершит двухдневный официальный визит в Астану.

В рамках визита Мелони примет участие в саммите. Также состоятся переговоров на высшем уровне, они будут посвящены перспективам развития казахско-итальянского стратегического партнерства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЕС вложит €12 млрд в развитие Центральной Азии

ЕС вложит €12 млрд в развитие Центральной Азии

Центр по редкоземельным металлам может появиться в Казахстане

Центр по редкоземельным металлам может появиться в Казахстане

Cаммит &quot;Центральная Азия – Европейский Союз&quot; стартовал в Самарканде

Cаммит "Центральная Азия – Европейский Союз" стартовал в Самарканде

В НАТО передумали пересматривать отношения с РФ - СМИ

В НАТО передумали пересматривать отношения с РФ - СМИ

Эрдоган не полетит в Брюссель

Эрдоган не полетит в Брюссель

В ХАМАС одобрили план ЛАГ по восстановлению Газы

В ХАМАС одобрили план ЛАГ по восстановлению Газы

Лидеры трех стран Центральной Азии проведут первый в истории саммит

Лидеры трех стран Центральной Азии проведут первый в истории саммит

Стартовало заседание глав МИД G20

Стартовало заседание глав МИД G20

Фидан встретится с Лавровым на полях G20 в ЮАР

Фидан встретится с Лавровым на полях G20 в ЮАР

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине отложили на март

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине отложили на март

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы