Первый саммит "Центральная Азия – Италия" пройдет в Астане

В Казахстане состоится саммит "Центральная Азия – Италия". Участие в нем примет итальянский премьер Джорджа Мелони.
В столице Казахстана 27 апреля пройдет первый саммит "Центральная Азия – Италия".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева 26-27 апреля совершит двухдневный официальный визит в Астану.
В рамках визита Мелони примет участие в саммите. Также состоятся переговоров на высшем уровне, они будут посвящены перспективам развития казахско-итальянского стратегического партнерства.