Переход на летнее время обсудят депутаты Госдумы

Опубликовано: 13:46, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможность перехода России на летнее время будет рассматриваться в ГД РФ, хотя инициатива получила отрицательный отзыв кабмина. Такой информацией располагают авторы инициативы.

Госдума рассмотрит внесенный в июне законопроект о возвращении в Россию перехода на летнее время, о его перспективах рассказал депутат Михаил Матвеев – один из авторов нововведения.

"Будем ждать рассмотрения законопроекта в [профильном] комитете и Думе"

– парламентарий

Изначально в законопроект была заложена дата запуска нововведения – предполагалось, что россияне переведут стрелки часов в марте будущего года. Соответственно, считает депутат, в течение осени и зимы должна решиться судьба идеи, передает РИА Новости.

Отметим, что, согласно законодательной инициативе, летнее время будет действовать в РФ в период с марта по октябрь. Стрелки часов будут переведены на час вперед. Ранее стало известно, что кабмин выступил против возвращения перевода часов.