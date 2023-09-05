Переход на летнее время обсудят депутаты Госдумы

Госдума рассмотрит внесенный в июне законопроект о возвращении в Россию перехода на летнее время, о его перспективах рассказал депутат Михаил Матвеев – один из авторов нововведения.
"Будем ждать рассмотрения законопроекта в [профильном] комитете и Думе"
– парламентарий
Изначально в законопроект была заложена дата запуска нововведения – предполагалось, что россияне переведут стрелки часов в марте будущего года. Соответственно, считает депутат, в течение осени и зимы должна решиться судьба идеи, передает РИА Новости.
Отметим, что, согласно законодательной инициативе, летнее время будет действовать в РФ в период с марта по октябрь. Стрелки часов будут переведены на час вперед. Ранее стало известно, что кабмин выступил против возвращения перевода часов.