Переговоры на более экспертном уровне проведут Иран и "евротройка"

В марте представители Ирана и "евротройки" проведут очередной раунд переговоров. Стороны намерены провести его на более экспертном уровне.

Иран договорился с Великобританией, Германией и Францией провести следующий раунд переговоров, посвященных ядерной программе, на более экспертном уровне. Об этом рассказал замглавы иранского МИД.

Казем Гарибабади отметил, что эта встреча пройдет в ближайшие три недели, передает Tasnim.

"На этой встрече (прошла 24 февраля в Женеве – прим. ред) мы приняли пару решений. Во-первых, мы продолжим консультации на более экспертном и техническом уровне. Вероятно, мы встретимся в течение следующих трех недель, где наши эксперты обсудят больше вопросов"

– замглавы ведомства

Он также подчеркнул, что стороны достигли договоренности о продолжении работы по решению всех вопросов с помощью дипломатии и переговоров.