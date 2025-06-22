Пекин: удар США по Ирану – плохой прецедент

Удар США по объектам ядерной программы Ирана создает негативный инцидент, сказал глава МИД Китая Ван И в ходе прошедшей в Пекине встречи с экс-премьером Великобритании Тони Блэром.
Китайский дипломат подчеркнул, что все взаимные разногласия должны урегулироваться мирным путем, посредством диалога и консультаций.
"Израиль нанес превентивный удар по Ирану на основании "возможных будущих угроз". Военная авиация США разбомбила иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, послав миру неверный сигнал о решении споров силой, а не путем переговоров, создав плохой прецедент с серьезными последствиями"
– Ван И
По словам министра, сила необходима, чтобы защищаться, однако к истинному миру она может и не привести мира.
Глава МИД КНР призвал всех участников конфликта работать над деэскалацией и возвращением к политическому урегулированию через диалог и переговоры, действовать так, чтобы приблизить восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке.