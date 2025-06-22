Пекин: удар США по Ирану – плохой прецедент

Нанеся удар по ядерным объектам Ирана, Вашингтон создал плохой прецедент, заявил глава МИД КНР. По словам Ван И, все разногласия между государствами должны решаться миром.

Удар США по объектам ядерной программы Ирана создает негативный инцидент, сказал глава МИД Китая Ван И в ходе прошедшей в Пекине встречи с экс-премьером Великобритании Тони Блэром.

Китайский дипломат подчеркнул, что все взаимные разногласия должны урегулироваться мирным путем, посредством диалога и консультаций.

"Израиль нанес превентивный удар по Ирану на основании "возможных будущих угроз". Военная авиация США разбомбила иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, послав миру неверный сигнал о решении споров силой, а не путем переговоров, создав плохой прецедент с серьезными последствиями"

– Ван И

По словам министра, сила необходима, чтобы защищаться, однако к истинному миру она может и не привести мира.

Глава МИД КНР призвал всех участников конфликта работать над деэскалацией и возвращением к политическому урегулированию через диалог и переговоры, действовать так, чтобы приблизить восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке.