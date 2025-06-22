Иран обвинил Нетаньяху во втягивании США в войну

В минувшие выходные США атаковали ядерные объекты Ирана. В Исламской Республике считают, что вина в этом лежит на премьере Израиля, которого американцы защищают, жертвуя своей безопасностью.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями Нетаньяху втянул Соединенные Штаты в очередную войну. Об этом сказано в распространенном 23 июня сообщении постпредства Ирана.

"Нетаньяху, военный преступник, находящийся в международном розыске, похитил внешнюю политику США, втянув их в очередную дорогостоящую войну"

– иранское постпредство

В сообщении также подчеркивается, что Вашингтон в очередной раз безрассудно решил пожертвовать собственной безопасностью только ради защиты Нетаньяху.

Кроме того, в постпредстве обвинили еврейское государство и Америку в разрушении дипломатии. Предложение дипломатии с их стороны было лишь лживой уловкой, уточнили там.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана, мотивируя это тем, что Исламская Республика вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожает мировой безопасности. В минувший уикенд удары по Ирану нанесли уже США.