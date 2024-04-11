Пашинян высказался о досрочных выборах в парламент

Досрочные парламентские выборы в данный момент не нужны Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Такой ответ он дал на соответствующий вопрос жителя одного из приграничных сел, поинтересовавшегося, стоит ли организовать досрочные выборы в Нацсобрание перед возможной делимитацией границы с Азербайджаном.
"Я не думаю, что надо такое [досрочные выборы]"
– Пашинян
По его словам, нынешние поступки армянского руководства представляют собой реакцию на глобальные геополитические процессы.
Напомним, в Армении с 2015 года действует парламентская форма правления. Президент избирается парламентом и играет лишь номинальную роль. Вся полнота власти принадлежит премьер-министру, кандидатура которого представляется парламентским большинством сразу после выборов в парламент и со стопроцентной вероятностью утверждается президентом.