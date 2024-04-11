Вестник Кавказа

Пашинян высказался о досрочных выборах в парламент

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер прокомментировал возможность проведения досрочных выборов в Национальное собрание страны. По словам Никола Пашиняна, в этом шаге едва ли есть необходимость.

Досрочные парламентские выборы в данный момент не нужны Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Такой ответ он дал на соответствующий вопрос жителя одного из приграничных сел, поинтересовавшегося, стоит ли организовать досрочные выборы в Нацсобрание перед возможной делимитацией границы с Азербайджаном.

"Я не думаю, что надо такое [досрочные выборы]"

– Пашинян

По его словам, нынешние поступки армянского руководства представляют собой реакцию на глобальные геополитические процессы.

Напомним, в Армении с 2015 года действует парламентская форма правления. Президент избирается парламентом и играет лишь номинальную роль. Вся полнота власти принадлежит премьер-министру, кандидатура которого представляется парламентским большинством сразу после выборов в парламент и со стопроцентной вероятностью утверждается президентом.

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