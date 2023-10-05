Пашинян в Европе признал Карабах территорией Азербайджана

Опубликовано: 18:51, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении подписал в Европе документ, в котором подтвердил: Карабах это Азербайджан. Также в подписанной декларации говорится, что Ереван привержен усилиям по нормализации ситуации на Южном Кавказе.

Сегодня в Градане на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета, в ходе которой армянский премьер Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, информирует Совет Евросоюза.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), что уже упоминалась в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года"

– документ

Территория АР 86,6 тыс кв км включает, в том числе, Карабахский район.