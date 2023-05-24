Никол Пашинян вместе с женой отправился в Москву. Там он встретится в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Также он поучаствует в заседании ЕАЭС.
Армянский премьер Никол Пашинян отправился в Москву, сообщает пресс-служба правительства республики.
В ведомстве заявили, что глава кабмина Армении полетел в российскую столицу вместе со своей супругой. Завтра он поучаствует в заседании Евразийского экономического совета.
Также Пашинян проведет встречу с Владимиром Путиным и примет участие в трехсторонних переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении.