Опубликовано: 20:42, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьера Армении

Никол Пашинян вместе с женой отправился в Москву. Там он встретится в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Также он поучаствует в заседании ЕАЭС.

Армянский премьер Никол Пашинян отправился в Москву, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ведомстве заявили, что глава кабмина Армении полетел в российскую столицу вместе со своей супругой. Завтра он поучаствует в заседании Евразийского экономического совета.

Также Пашинян проведет встречу с Владимиром Путиным и примет участие в трехсторонних переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении.