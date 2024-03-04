Пашинян рассказал о трудном диалоге с Эрдоганом

Нормализация отношений между Арменией и Турции протекает медленнее, чем хотелось бы, однако Ереван и Анкара в любом случае поддерживают диалог, который позволяет снижать возникающую напряженности, заявил Никол Пашинян.

Армяно-турецкое урегулирование проходит с недостаточной скоростью, такое мнение высказал армянский премьер Никол Пашинян.

В то же время, политик обратил внимание на тот очень важный факт, что Ереван и Анкара разговаривают друг с другом.

"И считаю, что с президентом Турции мы имеем диалог. Он очень трудный, но важно, чтобы этот разговор был"

– Пашинян

Премьер-министр Армении подчеркнул, что спецпредставители обеих сторон по урегулированию отношений поддерживают постоянный контакт, диалог ведется и главами МИД.

Однако, посетовал Пашинян, по ряду вопросов между сторонами возникает непонимание, образуется, по выражению армянского политика, негативная энергия – которая, однако, затем уменьшается благодаря диалогу.

" Мы должны иметь и имеем с Турцией повестку. Жаль, что она не реализуется с должной скоростью"

– Пашинян