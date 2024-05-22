Пашинян пригласил жителей Еревана на совместную велопрогулку

Глава армянского правительства предложил жителям столицы покататься с ним на велосипеде. При этом он назвал четыре условия, без соблюдения которых эта велопрогулка не состоится.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил велосипедную прогулку по Еревану. Соответствующее видео опубликовано на его страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как глава правительства разъезжает на велосипеде практически по пустым улицам.

В комментарии к видеозаписи Пашинян отметил, что периодически катается на велосипеде по столичным улицам.

Кроме того, он обратился к горожанам с предложением составить ему компанию во время следующей велопрогулки. При этом глава правительства подчеркнул, что для того необходимо выполнение ряда условий.

"Первое – наличие велосипеда (это очевидно), второе – чтобы я определял маршрут (не очевидно, но жизнь заставляет), третье – не политизировать (понятно зачем😂), четвертое – мы должны вернуться не позднее 07:00, потому что начинается рабочий день"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что всем, кого заинтересует возможность покататься с ним на велосипедах, нужно прислать свое имя, номер телефона и фотографию с велосипедом на электронную почту nikolpashinyan@gmail.com.