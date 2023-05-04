Пашинян приедет в Москву

Опубликовано: 22:41, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

В течение следующей недели в Россию приедет премьер Армении. Точная дата визита Никола Пашиняна будет объявлена позже.

Премьер-министр Армении в течение следующей недели планирует приехать в Москву. Об этом Никол Пашинян рассказал в ходе своего выступления в Центре трансатлантических отношений в Праге.

Главу армянского правительства попросили рассказать о его позиции по Украине. Он подчеркнул, что обстановка в этой стране непредсказуема, а также добавил, что сейчас ни одни структура не может очно предсказать, что случится хотя бы через месяц.

В то же время Пашинян указал на то, что на данный момент может с уверенностью сказать лишь о своей поездке в российскую столицу, которая планируется на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что премьер Армении прибыл в Чехию с двухдневным визитом. В поездке Пашиняна сопровождает его супруга.