Пашинян ответил на вопрос о возможном аресте Путина при визите в Армению

Премьер Армении дал размытый комментарий по поводу возможного ареста российского лидера. По словам Никола Пашиняна, этот вопрос находится вне его зоны ответственности.

Премьер-министр Армении ушел от ответа на вопрос о том, как будет действовать ереванская в случае визита в страну президента России Владимира Путина.

В интервью The Telegraph Никол Пашинян отметил, что не он решает, кого арестовывать.

"Как я уже говорил, Армения как ответственное государство должна оставаться приверженной всем своим международным обязательствам, включая те, которые она имеет в отношениях с Россией, и обязательства, которые страна имеет в международных отношениях"

– Никол Пашинян

Напомним, с 1 февраля Армения официально вошла в число членов Международного уголовного суда. В прошлом году этот суд вынес решение о выдаче ордена на арест президента России.