Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

Глава армянского правительства созвонился сегодня с госсекретарем США. В ходе беседы обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В четверг, 12 сентября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Одной из главных тем беседы Никола Пашиняна и Энтони Блинкена стали переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, собеседники поговорили о двусторонней повестке Армении и США.