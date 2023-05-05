Пашинян готов к расстрелу по воле народа

Армянский премьер выразил готовность пойти под трибунал, если этого захочет народ, и даже быть расстрелянным. Скользкая тема была поднята на встрече политика с общиной в Чехии.
Никол Пашинян пояснил, что власти сейчас рассматривают возможность создания в стране военного трибунала, который бы действовал как суд первой инстанции либо как Апелляционный.
После этого заявления у него спросили, насколько он сам готов принять статус подсудимого.
В ответ премьер напомнил, что после окончания Карабахской войны он сам предложил народу расстрелять его, если люди решат, что это справедливо.
И сейчас, указал глава правительства, если народ Армении решит пойти на эту меру, то он противиться не будет.
"Если хотите, то расстреливайте… Однозначно, согласен"
— Никол Пашинян