Пашинян готов к расстрелу по воле народа

Опубликовано: 19:39, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Если народ Армении сочтет нужным, то Никол Пашинян готов пойти под трибунал и, в случае соответствующего приговора, подвергнуться смертной казни.

Армянский премьер выразил готовность пойти под трибунал, если этого захочет народ, и даже быть расстрелянным. Скользкая тема была поднята на встрече политика с общиной в Чехии.

Никол Пашинян пояснил, что власти сейчас рассматривают возможность создания в стране военного трибунала, который бы действовал как суд первой инстанции либо как Апелляционный.

После этого заявления у него спросили, насколько он сам готов принять статус подсудимого.

В ответ премьер напомнил, что после окончания Карабахской войны он сам предложил народу расстрелять его, если люди решат, что это справедливо.

И сейчас, указал глава правительства, если народ Армении решит пойти на эту меру, то он противиться не будет.

"Если хотите, то расстреливайте… Однозначно, согласен"

— Никол Пашинян