ПАСЕ оценит предвыборную обстановку в Грузии

Делегация ПАСЕ прибудет в столицу Грузии 23-24 сентября, где проверит процесс подготовки к выборам и оценит ситуацию в стране. В рамках визита она проведет встречи с правящей верхушкой, оппозиционными силами и другими организациями.

Грузинская столица примет делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 6 человек. Они приедут в страну 23-24 сентября и оценят политическую обстановку и избирательный процесс перед выборами. Такая информация опубликована на портале организации.

"В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии"

- ПАСЕ

Помимо этого, они встретятся с представителями СМИ, неправительственных организаций, Антикоррупционного бюро и Нацкомиссии по коммуникациям.

Во главе делегации будет стоять депутат Европарламента Юлиан Булай.

Выборы в парламент Грузии 2024

Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. В него смогут попасть те партии, что преодолеют 5%-ный барьер.

Предвыборная программа началась 27 августа. Большинство партий уже представили свои приоритеты и планы, в том числе правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Международные наблюдатели могут зарегистрироваться на них до 22 октября. Центризбирком республики опубликовал данные о 40 зарегистрировавшихся местных организаций.