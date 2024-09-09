ПАСЕ оценит предвыборную обстановку в Грузии

Грузинская столица примет делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 6 человек. Они приедут в страну 23-24 сентября и оценят политическую обстановку и избирательный процесс перед выборами. Такая информация опубликована на портале организации.
"В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии"
- ПАСЕ
Помимо этого, они встретятся с представителями СМИ, неправительственных организаций, Антикоррупционного бюро и Нацкомиссии по коммуникациям.
Во главе делегации будет стоять депутат Европарламента Юлиан Булай.
Выборы в парламент Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. В него смогут попасть те партии, что преодолеют 5%-ный барьер.
Предвыборная программа началась 27 августа. Большинство партий уже представили свои приоритеты и планы, в том числе правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое национальное движение".
Международные наблюдатели могут зарегистрироваться на них до 22 октября. Центризбирком республики опубликовал данные о 40 зарегистрировавшихся местных организаций.