Паромы в Керченском проливе начали перевозить легковушки

Опубликовано: 20:12, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После утреннего теракта на Крымском мосту для перевозки частного автотранспорта заработали Керченская паромная переправа, которая до этого перевозила лишь грузовики.

Керченская паромная переправа сегодня вечером стала принимать к перевозке легковые автомобили, сообщил оперативный штаб Крыма.

"Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив. Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра"

- Telegram-канал оперативного штаба

До этого по паромной переправе перевозился только грузовой транспорт, водителям частных легковых автомобилей предлагалось ехать из Крыма через новые регионы РФ - ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", движение по Крымскому мосту сегодня утром было приостановлено после теракта, в котором погибли двое человек и пострадал ребенок.