Абхазия вместо Крыма: туристам предложат замену отдыха

Отдых многих россиян оказался под угрозой из-за ЧП на Крымском мосту. Турфирмы готовы перенаправить туристов на отдых в Абхазию, Анапу и на другие кубанские курорты. Ночью на Крымском мосту произошел теракт.
Заменой крымскому отдыху для российских туристов станет Абхазия и популярные кубанские курорты. После ночного инцидента власти Крыма попросили воздержаться от поездок через Крымский мост.
"Турфирмы уже готовят альтернативные варианты размещения. Они готовы к обработке звонков. Варианты есть и в Абхазии - это более бюджетные варианты, но более отдаленные от Крыма - придется провести еще дополнительный день в дороге"
– президент РСТ Илья Уманский
По его словам, скорее всего большинство туристов переориентируется на Анапу, Геленджик, Туапсе - добраться до них можно быстрее, чем до Абхазии, передает РИА Новости.
После ночного ЧП на мосту возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщается, что мост был атакован двумя беспилотниками.