Абхазия вместо Крыма: туристам предложат замену отдыха

Опубликовано: 10:40, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых многих россиян оказался под угрозой из-за ЧП на Крымском мосту. Турфирмы готовы перенаправить туристов на отдых в Абхазию, Анапу и на другие кубанские курорты. Ночью на Крымском мосту произошел теракт.

Заменой крымскому отдыху для российских туристов станет Абхазия и популярные кубанские курорты. После ночного инцидента власти Крыма попросили воздержаться от поездок через Крымский мост.

"Турфирмы уже готовят альтернативные варианты размещения. Они готовы к обработке звонков. Варианты есть и в Абхазии - это более бюджетные варианты, но более отдаленные от Крыма - придется провести еще дополнительный день в дороге"

– президент РСТ Илья Уманский

По его словам, скорее всего большинство туристов переориентируется на Анапу, Геленджик, Туапсе - добраться до них можно быстрее, чем до Абхазии, передает РИА Новости.

После ночного ЧП на мосту возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщается, что мост был атакован двумя беспилотниками.