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Абхазия вместо Крыма: туристам предложат замену отдыха

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отдых многих россиян оказался под угрозой из-за ЧП на Крымском мосту. Турфирмы готовы перенаправить туристов на отдых в Абхазию, Анапу и на другие кубанские курорты. Ночью на Крымском мосту произошел теракт.

Заменой крымскому отдыху для российских туристов станет Абхазия и популярные кубанские курорты. После ночного инцидента власти Крыма попросили воздержаться от поездок через Крымский мост.

"Турфирмы уже готовят альтернативные варианты размещения. Они готовы к обработке звонков. Варианты есть и в Абхазии - это более бюджетные варианты, но более отдаленные от Крыма - придется провести еще дополнительный день в дороге"

– президент РСТ Илья Уманский

По его словам, скорее всего большинство туристов переориентируется на Анапу, Геленджик, Туапсе - добраться до них можно быстрее, чем до Абхазии, передает РИА Новости.

После ночного ЧП на мосту возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщается, что мост был атакован двумя беспилотниками.

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Как недорого отдохнуть в Абхазии: личный опыт туристов из Подмосковья

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